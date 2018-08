Ancora fiamme in discarica Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 AGO - Nuovo incendio ad Alessandria nella discarica Aral, in frazione Castelceriolo. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, si sono portate pattuglie della polizia di Stato e della polizia municipale.

"Questa volta - spiegano in questura - sembra trattarsi di un focolaio derivante dal non completo spegnimento delle fiamme divampate la sera del 21 agosto. La situazione è sotto controllo".

A dare l'allarme è stata una donna che si trovava nella zona.