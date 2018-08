Bimba investita mentre va a fermata bus

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Una bambina di 11 anni è stata investita questa mattina, a Torino, da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la mamma alla fermata dell'autobus. Trasportata all'ospedale Cto, è in codice rosso.

La piccola, di origine cinese, è uscita dal portone di casa in corso Palermo per raggiungere la mamma alla fermata del 27 dall'altro lato della strada, ed è stata travolta da una Mercedes classe A diretta verso corso Novara. L'automobilista, un italiano di 49 anni, si è fermato per soccorrere la piccola.

Dagli accertamenti degli agenti della Squadra infortunistica della polizia municipale è risultato negativo all'alcoltest.