Auto fuori strada in montagna, muore

(ANSA) - CUNEO, 25 AGO - Una ragazza di 17 anni, residente a Rore di Sampeyre (Cuneo) è deceduta la scorsa notte in valle Varaita in un incidente stradale lungo la provinciale che da Sampeyre sale verso Elva.

Una strada impervia, stretta ed esposta in molti punti a strapiombi e dirupi. La giovane era a bordo di un'auto assieme ad altri tre amici. L'incidente è avvenuto nei pressi del rifugio Sant'Anna, verso le 2,40 della notte. Il veicolo è terminato fuori strada, ribaltandosi nella scarpata. Medici del 118 e vigili del fuoco non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane, Marianna Monge. Un secondo giovane coinvolto nell'incidente è stato ricoverato in codice giallo nell'ospedale di Savigliano. Non sono gravi invece le condizioni degli altri due occupanti dell'auto.