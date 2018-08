Allerta meteo Alessandria, ma è errore

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 AGO - E' circolata un'allerta meteo oggi ad Alessandria quando diversi cittadini - collegati al servizio - hanno ricevuto un messaggio registrato sui propri telefoni. Si trattava però di una notizia destinata a Forlì.

L'allarme, prima che si chiarisse l'equivoco anche per iniziativa, è stato anche rilanciato sui social network.

"Siamo stati contattati dal Comune piemontese - spiegano dal centralino che gestisce il servizio - per avere chiarimenti. A quanto ci risulta si è trattato, con ogni probabilità, di un guasto nella centrale di smistamento dei messaggi durato al massimo una ventina di secondi, senza scatenare alcun panico.

Precisiamo, comunque, che il messaggio faceva riferimento a una specifica località del territorio romagnolo e che la città di Alessandria non era citata. Pertanto, non c'era motivo di eventuali allarmismi. Non ci risultano segnalazioni particolari dall'Alessandrino".