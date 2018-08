Toro: Cairo, mai pensato vendere Falque

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 AGO - "Iago Falque è un nostro giocatore importantissimo e non abbiamo mai pensato di venderlo, rifiutando anche offerte abbastanza importanti a luglio". Così il presidente del Torino Urbano Cairo a Quattordio (Alessandria) dove oggi e domani si gioca la sesta edizione del Trofeo Mamma Cairo. "Sarà bello - ha aggiunto Cairo - vedere giocare insieme Belotti e Zaza. Ma penso alla squadra non ai singoli, è importante come l'insieme si comporta, reagisce - come dopo il gol preso contro la Roma nella prima di campionato - e funziona.

Mazzarri ha una buonissima rosa, anche se i giocatori presi nell'ultima settimana devono ancora entrare al top della forma.

Un Toro che piace, con tanti giocatori con potenzialità. Abbiamo avuto solo alcune 'uscite', quelle di chi ha chiesto di andare a giocare altrove. Il mercato è ancora aperto, vedremo che succede".