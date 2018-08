Tempesta sul lago salvi 7 naufraghi

(ANSA) - LESA (NOVARA), 24 AGO - Sette turisti stranieri (americani e statunitensi), sorpresi ieri sera da una tempesta sul lago Maggiore, sono riusciti a salvarsi buttandosi dalla loro imbarcazione. Tre hanno raggiunto la riva, per gli altri 4 è stato decisivo l'intervento della Guardia Costiera del comando di Solcio di Lesa (Novara). Ma nel lago c'è anche un disperso che non faceva parte del gruppo di turisti, un uomo di 64 anni, in località Cerro di Laveno Mombello (Varese).

I turisti salvati erano a bordo di una barca lunga 7 metri tra Porto Valtravaglia e Germignagna (Varese). Una motovedetta veloce ha raggiunto la zona dove l'imbarcazione era ormai semi-affondata: i sette a bordo l'avevano abbandonata tuffandosi nel lago.