Sindaco, tangenziale a Torino Metropoli

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Affidare la concessione della rete tangenziale di Torino direttamente alla Città Metropolitana. Lo propone il sindaco di Settimo Torinese, Fabrizio Puppo, ricordando che la concessione - che riguarda anche la Torino-Ivrea, la bretella Ivrea-Santhià e la Torino-Pinerolo, è scaduta nel 2016.

"Nel dicembre 2017 - dice Puppo - la Città Metropolitana aveva approvato un documento che poneva alcuni punti fondamentali sulla nuova gara per il rinnovo della concessione autostradale sulla rete autostradale di Torino. Si chiedeva che il futuro bando prevedesse un maggior ruolo di governo da parte del pubblico che deve tornare centrale - prosegue Puppo - nel settore delle concessioni autostradali, per potere incidere, anche in una collaborazione sinergica coi privati, sui nuovi investimenti, sulle manutenzioni, sugli sviluppi della rete, ma soprattutto intervenendo su alcune iniquità, primo fra tutti il sistema dei pedaggi che penalizza di fatto Comuni come Settimo.

Beinasco e Rivoli.