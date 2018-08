Pubblica video del frastuono, aggredito

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Ha pubblicato su Facebook un video per documentare il fracasso di alcuni nottambuli sotto casa e, dopo qualche tempo, è stato aggredito. E' il racconto di uomo di 43 anni che ieri sera è stato malmenato a Torino in via Chiesa della Salute, nella zona di Borgo Vittoria. Sul caso stanno facendo accertamenti i carabinieri, intervenuti sul posto.

L'uomo non ha ancora presentato una denuncia formale. La vittima, presa a pugni "da almeno quattro persone" e soccorso da un uomo originario del Bangladesh arrivato da un negozio vicino, ha riportato un trauma cranico e la frattura del naso: la prognosi è di 10 giorni. "Sono vivo per miracolo - racconta il 43enne - erano in sei - e mentre due stavano a guardare gli altri quattro mi hanno picchiato. Mi hanno preso a calci e a pugni e hanno continuato a menarmi anche quando sono caduto tra i cassonetti della spazzatura".