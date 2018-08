Funghi, riparte servizio controllo Asl

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Con l'arrivo della stagione della raccolta dei funghi sarà operativo dal 27 agosto al 31 ottobre 2018 il servizio micologico presso l'Asl Città di Torino, attivo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso gli uffici di Via della Consolata 10.

La verifica sulla commestibilità dei funghi, raccolti da privati cittadini per consumo personale - spiega l'Asl - sarà effettuato, gratuitamente, dai micologi della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

Al fine di informare tutta la popolazione il gruppo micologia della Regione Piemonte ha elaborato due pieghevoli informativi - redatti in più lingue (arabo, russo, bulgaro, macedone, inglese, francese, rumeno, spagnolo e albanese) sui pericoli derivanti dal consumo di funghi raccolti in proprio e sul servizio fornito dalle Asl piemontesi.