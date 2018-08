Comune pagherà stipendi lavoratori Tundo

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - La Città di Torino pagherà direttamente gli stipendi, compresi gli arretrati, ai lavoratori della Tundo, la ditta che ha in appalto il servizio di trasporto scolastico e delle persone disabili. La decisione è stata confermata oggi dall'assessore Marco Giusta.

Il provvedimento sarà approvato entro i primi di settembre dall'amministrazione che si impegna a saldare entro i primi di ottobre parte degli arretrati e a versare gli stipendi fino a dicembre, alla scadenza dell'appalto, al posto dell'azienda.

Gli stipendi non vengono più pagati da febbraio. Ad aggravare la situazione il caso di 10 lavoratori che si sono licenziati per avere l'indennità di disoccupazione e dei subappaltatori.

Nel primo caso la Città si è impegnata a verificare la possibilità di inserire una clausola premiante nel nuovo appalto e per i secondi si verificherà se l'articolo 30 del Codice degli Appalti, che consente il pagamento diretto da parte del Comune, si possa applicare anche nei loro confronti.