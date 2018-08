Sbrinz Route, i someggiatori nel Vco

(ANSA) - FORMAZZA (VCO), 23 AGO - Sono in arrivo oggi a Formazza, piccolo comune walser all'estremo nord della Val d'Ossola (Vco), i someggiatori della "Sbrinz Route". La folcloristica carovana, che annovera una cinquantina di partecipanti, ripercorre un antico tracciato tra la Svizzera e l'Italia per il trasporto su mulo di prodotti agricoli, in prevalenza vini e formaggi.

I someggiatori, in costume d'epoca, sono partiti il 19 agosto da Lucerna (Svizzera) e dopo l'attraversamento del Passo San Giacomo (2308 metri) sono attesi a Formazza, il primo paese italiano di qua dalle Alpi. In seguito scenderanno lungo le valli Formazza e Antigorio e, nella giornata di sabato, raggiungeranno il centro storico di Domodossola.