Lavoratori in nero nel Saluzzese

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 23 AGO - Sette lavoratori "in nero" in tre aziende agricole del Saluzzese: questa la scoperta dei militari della tenenza di Saluzzo (Cuneo) della guardia di finanza nel corso di una serie di controlli sul personale impiegato durante la stazione estiva. Le ispezioni, in particolare, hanno riguardato aziende che operano nella raccolta della frutta e della lavorazione degli orti, più un vivaista di piante ornamentali.

Il monitoraggio delle Fiamme Gialle è continuo ed è coordinato dal Comando provinciale di Cuneo.