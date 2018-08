Donna scomparsa nel Canavese, ricerche

(ANSA) - IVREA (TORINO), 23 AGO - I carabinieri della compagnia di Ivrea, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari del Soccorso Alpino, hanno svolto ulteriori ricerche Elisa Gualandi, la donna di Pont Canavese (Torino) sparita lo scorso 6 giugno. Le ricerche si sono concentrate su alcuni sentieri e zone impervie in località montuose comprese tra Pont Canavese e Sparone. Non è stata trovata alcuna traccia riconducibile alla donna.

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per sequestro di persone ma, con il passare dei giorni, l'unica ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti è quella di un incidente.