Chiamparino, nessun allarme su strade

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - "In Piemonte sul fronte delle infrastrutture viarie non risultano allarmi particolari. Per quanto riguarda le autostrade, siamo in contatto con i tecnici dei concessionari che stanno facendo i controlli e allo stato attuale non sembrano esserci criticità". Così il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, oggi a Torino.

"Dopo il crollo del viadotto a Genova - ha detto Chiamparino - abbiamo una legittima preoccupazione per la stabilità della rete viaria regionale. Vogliamo però far sapere ai cittadini che il sistema è attentamente monitorato e che da tempo lavoriamo a un quadro significativo di interventi, per i quali sono stati messi in campo oltre 800 milioni, al 90% spendibili già nel biennio 2018-2019". Chiamparino ha lanciato la proposta che siano le Regioni, "singolarmente o per gruppi omogenei come per esempio il Nord Ovest, a vigilare sul rispetto delle concessioni da parte dei privati che gestiscono le autostrade".