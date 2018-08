Basket, rottura Fiat Torino-Royce White

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - E' rottura tra la squadra di basket della Fiat Torino e il cestista statunitense Royce White. Lo ufficializza una nota della società piemontese.

"Esiste - si legge - un contratto regolarmente firmato tra la Fiat Torino e Royce White. La Società è abituata a rispettare i contratti, sempre e comunque, ma pretende che anche gli altri lo facciano. Pertanto, dopo aver più volte sollecitato l'arrivo del talentuoso americano ed aver finora pazientato e tollerato le continue dilazioni, anche per le rassicurazioni ricevute da parte del procuratore dello stesso, oggi, di fronte al protrarsi di una situazione di totale incertezza ormai irreversibile, essa si vede costretta - per imprescindibili ed evidenti ragioni tecniche e di immagine - ad escludere Royce White dal roster ed a tornare sul mercato per sostituirlo".