Violenza sessuale Torino, seconda accusa

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - È ritenuto responsabile di un secondo episodio di tentata violenza, il ghanese di 28 anni fermato dai Carabinieri per aver cercato di stuprare una donna al parco 'Vallere'. I militari lo hanno denunciato per un'aggressione avvenuta lo scorso 18 agosto, al parco Colonnetti, in una zona periferica della città al confine con Nichelino. La vittima dell'aggressione è una torinese di 25 anni che stava passeggiando con un'amica, quando uno sconosciuto l'ha bloccata e ha cercato di strapparle la maglietta.

La giovane è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga il suo aggressore e ha chiesto aiuto alla polizia, ma non ha voluto sporgere denuncia. Dopo l'arresto per la tentata violenza alle 'Vallere', la polizia ha comunicato l'episodio ai carabinieri: la giovane, interpellata, ha riconosciuto l'uomo. "La collaborazione dei cittadini è molto importante - spiegano dall'Arma - Le indagini proseguono per stabilire se ci siano altri episodi. Nel frattempo invitiamo tutti a segnalare ogni situazione sospetta".