Ventunenne annegato in piscina

(ANSA) - ASTI, 22 AGO - Un ventunenne è morto per annegamento durante un bagno in una piscina; l'amica che ha tentato di salvarlo è ricoverata in gravi condizioni. E' successo in una villa a Castelnuovo Don Bosco (Asti). La vittima, Marco Lipari, di Chieri (Torino), non sapeva nuotare ma credeva che il livello dell'acqua fosse sufficientemente basso. La ragazza, una diciannovenne di Cambiano, è stata portata all'ospedale Molinette di Torino: i sanitari non hanno sciolto la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco e il 118.

La villa è di proprietà di un medico torinese. I giovani, figli dei custodi insieme a un gruppo amici, avevano avuto il permesso di trascorrere il pomeriggio nel giardino.