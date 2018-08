Due vittime sulle montagne piemontesi

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Due vittime sulle montagne del Piemonte, nel Cuneese e in Valsesia. Un alpinista di 76 anni è morto precipitando da una parete della Serriera dell'Autaret, in Valle Stura (Cuneo). L'uomo è caduto da 2500 metri di quota. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di cordata, rimasti illesi e soccorsi dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese.

Un escursionista francese è deceduto in Val Sermenza, nella Valsesia (Vercelli), dopo essere precipitato lungo il sentiero che dal Colle del Termo conduce all'abitato di Rima.