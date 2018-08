Decisi funerali famiglia di Oleggio

(ANSA) - NOVARA, 22 AGO - Si terranno sabato mattina alle ore 10 i funerali di Cristian Cecala, 42 anni, della moglie Dawna e della figlia Crystal di 9 anni, i tre oleggesi morti nel rollo del Ponte Morandi a Genova.

La cerimonia verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo da don Claudio Vezzani, parroco della frazione Bedisco, dove i Cecala vivevano, insieme al parroco di Oleggio (Novara) don Massimo Maggiora e a don Gianluigi Cerutti, vicario del vescovo per il clero e amico di famiglia.

"Per sabato - annuncia il sindaco, Massimo Marcassa - sarà proclamato il lutto cittadino, un modo per stare accanto ai familiari e manifestare il cordoglio della collettività".

I tre corpi saranno cremati e i parenti di Dawna hanno fatto sapere che gradirebbero seppellire la donna nella città degli Stati Uniti dove risiedono le tre sorelle. I resti di Cristian e Crystal saranno invece accolti nella tomba di famiglia a Oleggio.