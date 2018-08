CR7, Cristiano jr non vuol mai perdere

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "I miei figli mi danno la forza per alzarmi ogni mattino ed andare ad allenarmi". Lo ha detto Cristiano Ronaldo nell'intervista a Dazn: "Mi godo ogni momento con loro, non solo con il più grande - ha aggiunto il fuoriclasse portoghese della Juventus -. Ogni giorno imparo qualcosa, li vedo crescere, mi fanno domande, sorridono. Le due bimbe e il maschietto hanno iniziato a dire le prime parole.

Cristiano (il primogenito, ndr) è come me da piccolo, non vuole perdere mai. Calciatore? Mi piacerebbe, ma deve scegliere lui.

Per ora è potente, veloce, con buona tecnica, ma deciderà lui"