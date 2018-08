Annegato in piscina, morta anche l'amica

(ANSA) - ASTI, 22 AGO - Due ragazzi hanno perso la vita per un bagno in piscina. Un ventunenne, che non sapeva nuotare ma credeva che il livello dell'acqua fosse sufficientemente basso, è annegato. L'amica di 19 anni che ha tentato di soccorrerlo è stata portata in ospedale, dove è morta stamani. E' successo a Castelnuovo don Bosco, in una villa di proprietà di un medico torinese. I figli dei custodi avevano avuto il permesso di trascorrervi il pomeriggio in compagnia dei loro amici.

Il ragazzo era di Chieri (Torino). La ragazza, che era stata elitrasportata alle Molinette di Torino, era di Cambiano (Torino).