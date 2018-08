Anci,pochi 10 giorni test infrastrutture

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "Dieci giorni sono troppo pochi per il monitoraggio delle infrastrutture. Bisogna tornare a fare ciò che le Province hanno sempre fatto, la pianificazione". Lo afferma il presidente dell'Anci piemontese, Alberto Avetta, in relazione alla nota del provveditore interregionale per le Opere Pubbliche che, dopo il crollo del viadotto di Genova, chiede agli enti locali una relazione sugli interventi infrastrutturali ritenuti necessari classificati per priorità entro il 30 agosto.

"Occorre - dice Avetta - pensare, progettare e finanziare opere pubbliche in grado di esprimere un'idea di futuro chiara.

Dobbiamo sapere ciò che vogliamo, lo sviluppo sociale ed economico delle nostre comunità passa dalla nostra capacità di tornare a elaborare strategie e realizzarle. Negli anni '60 la Provincia di Torino diede un contributo fondamentale, sia in termini di progettazione sia di risorse, alla realizzazione dell'Autostrada Torino-Milano e della tangenziale".