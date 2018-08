Spara a ladro, denunciato per arma fuori

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Spara in aria per far fuggire un ladro che cercava di entrare nel suo alloggio e poi, con l'arma in mano, lo rincorre per la strada. Per questo un 41enne è stato denunciato dai carabinieri: la pistola era regolarmente detenuta, ma doveva essere tenuta in casa.

L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri a Nichelino, in via Juvarra. L'uomo ha sorpreso un malvivente che cercava di intrufolarsi nella sua abitazione e ha sparato tre colpi in aria. Poi lo ha rincorso per strada e, quando ha incrociato una pattuglia di carabinieri, ha chiesto aiuto. I militari sono sulle tracce del malvivente. Il 41enne è stato denunciato per porto abusivo d'armi.