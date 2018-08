Parchi, Cc confusi tra podisti

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - "Nessun parco della città deve essere off limits: né per le famiglie né per chi decide di fare sport. Da circa tre mesi è stato attivato un servizio alle Vallere per evitare aggressioni alle persone che corrono e passeggiano". Lo spiega il tenente dei carabinieri Alessandro Faedo della compagnia di Moncalieri, dopo il caso della tentata violenza sessuale ai danni di una 44enne che faceva jogging. Per l'episodio è stato fermato un 28enne del Ghana.

"Come carabinieri abbiamo deciso di indossare le scarpe da corsa e la tuta e di correre insieme alle persone che vogliono usufruire degli spazi verdi della città - spiega Faedo - Ai nostri servizi di prevenzione partecipano militari in borghese, a piedi e in motocicletta, e pattuglie in divisa, posizionate all'esterno del parco e in contatto con i colleghi all'interno.

Il servizio sino ad oggi ha portato a ottimi risultati. Il Comando provinciale ha già valutato di estendere questa formula anche ad altri parchi della città".