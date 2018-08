CR7 posta foto famiglia in bianconero

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Per la gioia dei milioni di suoi followers juventini, questa sera Cristiano Ronaldo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della sua famiglia al completo, tutti rigorosamente con la maglia della Juve: lui, la compagna Georgina e i suoi quattro figli, Cristiano jr in piedi in mezzo alla coppia, e i piccoli Alana Martina e i gemelli Eva Maria e Mateo in braccio, sulla terrazza della sua villa sulla collina torinese. "La famiglia bianconera! #fino alla fine. In una decina di minuti il post di CR7 ha attirato un milione e 100 mila 'piace'.