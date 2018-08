Vercelli potenzia Pronto Soccorso

(ANSA) - VERCELLI, 20 AGO - L'Asl di Vercelli ha in programma un potenziamento, della struttura e del personale, del Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto il nuovo bando di concorso indetto per selezionare 4 nuovi medici, tre a tempo indeterminato e uno a tempo determinato. Nel frattempo verrà messa in atto una riorganizzazione del triage, il team che si occupa della prima valutazione dei pazienti, con l'obiettivo di ridurre le attese e i tempi di processo; verrà inoltre aperta l'unità di sub-intensiva o Medicina d'Urgenza, con 4 letti per la stabilizzazione dei pazienti critici che non necessitano del reparto di Rianimazione.

Infine entro ottobre 2018, sempre al Pronto Soccorso del Sant'Andrea, verrà completata una sala dedicata alle sessioni di simulazione avanzata, attrezzata come una "shock room" e con un manichino ad alta fedeltà, per poter simulare i casi più critici e difficili quali l'arresto cardiaco e il politrauma.