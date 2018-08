Piantagione marijuana su un isola nel Po

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 20 AGO - Una piantagione di marijuana su un isolotto nel fiume Po. L'hanno scoperta i carabinieri di Chivasso, nel territorio di San Sebastiano Po (Torino). I militari hanno sequestrato 391 piante in vasi di marijuana, alte circa due metri, quattro chili di piante in fase di essiccazione e tre chili di marijuana già essiccata e pronta per la vendita, oltre a diverso materiale per la coltivazione, la produzione e lo spaccio dello stupefacente.

Nell'ambito dell'operazione sono stati arrestati due albanesi senza fissa dimora di 28 anni, Artur Kurti e Masimo Vlashi.

Potrebbero essere solo due 'operai' alle dipendenze di un gruppo criminale ben radicato sul territorio.