Ondata caldo,36 gradi a inizio settimana

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Il caldo con qualche grado sopra la norma del periodo continuerà anche nei prossimi giorni in Piemonte, con l'alta pressione atlantica rinforzata da aria africana. Massime in ulteriore aumento all'inizio della settimana: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede martedì 36 gradi nel Novarese, 35 nell'Astigiano e nel Torinese. Oggi la rete meteo ha registrato 34.4 gradi alla stazione dei Giardini Reali, 33.6 a Sezzadio (Alessandria), 33.4 ad Asti.