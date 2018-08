Sonno perfetto con materasso 'da orsi'

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Dormire meglio e più a lungo grazie a un materasso che abbassa la temperatura interna del corpo. Si ispira a cosa succede a orsi e marmotte mentre sono in letargo lo studio condotto sui benefici dell'uso di Tecnogel, un composto poliuretanico considerato altamente innovativo. La ricerca è di tipo scientifico ed è stata condotta in collaborazione tra il Centro di Medicina del Sonno della Città della Salute di Torino, diretto dal professor Alessandro Cicolin, e altri centri europei e statunitensi.

Lo studio, pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale 'Physiology and behaviour', ha dimostrato come aumentando la dispersione di calore del corpo, migliora la qualità del sonno, che diventa più profondo e ristoratore. Il materasso speciale è caratterizzato da una capacità termica 10 volte superire a quella dei composti impiegati nella costruzione dei materassi di alta qualità.

Gli studi hanno valutato la struttura del sonno su 60 volontari sani di età differenti.