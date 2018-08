Serie A: Chievo-Juventus 2-3

(ANSA) - VERONA, 18 AGO - La Juventus vince 3-2 in casa del Chievo l'anticipo della prima giornata di Serie A. Al 3' campioni d'Italia in vantaggio: punizione di Pjanic, sponda di Chiellini e Khedira insacca da distanza ravvicinata. I bianconeri dominano e vanno vicini al raddoppio con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Quasi a sorpresa arriva al 38' il pareggio del Chievo: cross dalla sinistra di Giaccherini e stacco imperioso di testa di Stepinski che non dà scampo a Szczesny. Al 55' veneti in vantaggio su calcio di rigore concesso dall'arbitro Pasqua per fallo di Cancelo su Giaccherini. Dal dischetto trasforma lo stesso Giaccherini.

Sorrentino salva su Cristiano Ronaldo al 66', poi la Juve pareggia al 77' con un'autorete di Bani dopo un corner di Bernardeschi. All'87' Mandzukic segna di testa ma il gol viene annullato per precedente fallo di Cristiano Ronaldo su Sorrentino. Al 93' il 3-2 finale con Bernardeschi con un tocco da centro area su traversone di Alex Sandro.