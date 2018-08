Incendio in discarica alessandrina

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - E' stato spento, nel primo pomeriggio, l'incendio nella discarica in frazione Castelceriolo di Alessandria. Sono rientrate le squadre dei vigili del fuoco impegnate da ieri sera nello spegnimento di alcuni cumuli di plastica. Ancora da accertare le cause del rogo.

Sul fronte ambientale, dopo il monitoraggio da parte di Arpa - proseguito durante la notte, con esito negativo, "previste analisi di altri campioni in laboratorio".