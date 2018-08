Cairo, mai investito così tanto

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - "Non abbiamo mai investito così tanto in un mercato, siamo la seconda squadra per sbilancio: ci tenevo a fare bene". Il patron granata Urbano Cairo è soddisfatto del mercato del Torino, con un'ultima giornata da protagonista grazia agli arrivi di Zaza e Soriano: "Siamo partiti puntellando la difesa con Izzo e Bremer e il centrocampo con Meite - ha spiegato il presidente granata a Radio Sportiva -, nell'ultima settimana sono arrivati prima Aina e Djidji, quindi Soriano e Zaza che hanno dato un finale molto spettacolare al nostro mercato. Zaza soffiato alla Samp? Noi lo seguivamo da un mese, era un nostro obiettivo su cui lavoravamo in silenzio". Sarà importante "riuscire a far fruttare gli investimenti, senza pressione perché Mazzarri e la squadra stanno lavorando bene". Il Toro spera che ritrovare il 'Gallo' di due anni fa. "Non ho mai parlato con De Laurentiis dell'argomento Belotti - puntualizza il presidente del Torino - Il mercato è chiuso, non avrei problemi a dire il contrario".