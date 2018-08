Allarme serpente a Torino ma era innocuo

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Allarme per un serpente a Torino, dove una signora ha visto un lungo rettile strisciante infilarsi nel tombino di un marciapiede. E' intervenuto il Servizio tutela della fauna della Città metropolitana, che ha appurato trattarsi di un Saettone, specie innocua diffusa in tutta l'Europa continentale, che può raggiungere i due metri.

Il recupero questa mattina in via Foscolo dove ieri sera, appurata la non pericolosità del rettile, era stato sigillato il tombino in attesa dell'intervento degli specialisti.

Il serpente è quasi certamente un Colubro di Esculapio, animale autoctono non pericoloso, che verrà studiato perché di una colorazione diversa da quella tipica. "Anche gli animali che fanno paura - dice il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - spesso svolgono un ruolo importante nell'ecosistema. I serpenti, a eccezione della vipera, sono innocui e utili nella lotta ai topi. Invitiamo chi noti animali selvatici in difficoltà a rivolgersi ai nostri agenti faunistico-ambientali".