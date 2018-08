Un progetto per monitorare ponti e viadotti

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Il presidente dell'Uncem, Marco Bussone, ha incontrato Ezio Tuberosa, presidente dell'Aipnd (Associazione italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica) per un progetto che fornisca agli Enti locali "alte professionalità per la verifica, il monitoraggio, la diagnostica di ponti, viadotti e altre opere pubbliche".

"Abbiamo - spiega Tuberosa - vogliamo definire un'azione nazionale. Abbiamo strumenti avanzati per le azioni in tutti i settori e possiamo fare con Uncem un lavoro sperimentale in alcune aree montane del Paese".

Aipnd è attiva, in particolare, nel settore delle 'Prove non distruttive', un complesso di esami e rilievi condotti con metodi che non richiedono la distruzione o l'asportazione di campioni dalla struttura. "Formalizzeremo - annuncia Bussone - una proposta congiunta al Governo, al Mit e al Mattm. La metteremo a disposizione degli Enti locali anche per evitare che eccessive e ingiuste responsabilità vengano fatte ricadere sui Sindaci e sulle Amministrazioni locali".