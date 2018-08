Politecnico, 'Casa Solare' la migliore

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - La Casa solare costruita da 17 studenti di ingegneria e architettura del Politecnico di Torino, che vi hanno lavorato insieme ai docenti dell'ateneo e ai loro colleghi della South China University of Technology di Guangzhou, ha vinto il primo premio Solar Decathlon China 2018.

In tre settimane il team ha costruito una casa vera, con caratteristiche di autonomia energetica e sostenibilità uniche, che ha sbaragliato la concorrenza di altri 21 progetti delle migliori scuole di architettura del mondo, aggiudicandosi il primo posto nella competizione cinese.

Si tratta di uno dei più importanti concorsi internazionali di architettura, riservato a team congiunti di docenti e studenti delle principali scuole di architettura a livello globale. Nato negli Usa, conta oggi altre 5 edizioni parallele in Africa, Cina, Europa, America Latina/Caraibi e Medio Oriente.