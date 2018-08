Infastidito da uccellini tormenta coppia

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Infastidito dal cinguettio degli uccellini dei vicini di casa ha colpito con delle martellate la loro porta di casa ed è stato arrestato dalla polizia. E' successo a Torino in un condominio. L'uomo, un brasiliano di 48 anni, aveva preso di mira la coppia da giorni: in diverse occasioni aveva lasciato cadere degli oggetti sul loro terrazzo, aveva rumoreggiato sulla ringhiera del balcone e aveva anche colpito la porta con una spranga. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei coniugi aveva risposto di "non sopportare più" gli uccellini che tenevano nell'alloggio. Una volta denunciato, si è scagliato con un martello contro l'uscio. Ora risponderà di atti persecutori. La coppia ha raccontato che per il timore delle aggressioni si era ridotta a chiudersi in casa con le serrande abbassate.