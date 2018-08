Di Ovada marocchino filo-Isis espulso

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Abitava a Molare (Alessandria), nell'Ovadese, uno dei due marocchini espulsi ieri per ragioni di sicurezza dello Stato. Si tratta di un uomo 33 anni con precedenti per reati comuni; come riferisce la questura alessandrina, aveva problemi di carattere psichiatrico e, in più circostanze, aveva minacciato delle persone inneggiando all'Isis. Il 23 luglio era stato accompagnato da polizia e carabinieri al centro per i rimpatri di Torino.

Il secondo marocchino, da detenuto nel carcere di Vibo Valentia per reati in materia di stupefacenti, aveva aggredito e minacciato il suo compagno di cella per obbligarlo a festeggiare l'attentato compiuto il 14 luglio 2016 sul lungomare di Nizza.