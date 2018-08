Controlli Ps, impegnati mille agenti

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Oltre duecento pattuglie della polizia per un totale di mille agenti sono state impegnate a Torino nel ponte di Ferragosto per contrastare furti in abitazione e spaccio.

Le attività hanno portato a sei arresti, nove denunce e all'identificazione di duemila persone. Undici stranieri sono stati espulsi dal territorio nazionale e cinque sono stati trattenuti al Cpr. Due georgiani di 39 e 36 anni, specializzati in furti in appartamento, sono stati intercettati dalle volanti mentre uscivano da un palazzo con un kit da 'scasso' composto da grimaldelli e feltro adesivo per coprire gli spioncini. Per loro sono scattate le manette per tentato furto. Un gabonese di 18 anni è stato fermato dalla polizia mentre spacciava al parco del Valentino, mentre un suo coetaneo senegalese è stato arrestato in corso Principe Oddone dopo aver nascosto 16 involucri di crack. Un mauritano 31enne è stato intercettato alla fermata della metropolitana di Porta Nuova con 8 ovuli di cocaina.