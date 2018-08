Allegri, con noi Chievo tenterà impresa

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - "Le nostre avversarie ci daranno ancora più battaglia, a cominciare dal Chievo che domani che avrà voglia di fare l'impresa contro la Juve che è data come strafavorita in campionato e favorita in Champions". Così Massimiliano Allegri sul debutto in serie A, "sempre un punto interrogativo". Guardando il lotto delle sfidanti, "Inter Milan e Roma - dice il tecnico bianconero - sono migliorate, al Napoli sono rimasti gli stessi, la stessa Lazio lotta sempre. Come dico sempre a ogni inizio di stagione, sarà più difficile ripetersi".