Nuoto:AslTorino festeggia argento Dolfin

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Ferragosto di festa all'Asl Città di Torino per Marco Dolfin, medaglia d'argento agli Europei di nuoto paralimpico - nei 100 rana Sb5 - a Dublino. Dolfin, di professione chirurgo ortopedico all'ospedale San Giovanni Bosco, ha realizzato il tempo di 1'41"36.

"Dolfin - comunica l'Asl - ha dedicato il podio alla famiglia, all'allenatore e anche ai colleghi del San Giovanni Bosco, che hanno organizzato i turni in modo che potesse affrontare la trasferta in Irlanda".

Il nuotatore è allenato da Alessandro Pezzani ed è portacolori di Briantea 84 e Fiamme Oro.