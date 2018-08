Marco Prastaro nuovo vescovo di Asti

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Il reverendo sacerdote Marco Prastaro è stato nominato vescovo di Asti. Succede a monsignor Marco Ravinale, che ha presentato la rinuncia per raggiunti limiti di età.

Prastaro, 56 anni, è originario di Pisa. Ordinato sacerdote nel 1988 dopo il percorso nel seminario di Torino, dal 1999 al 2011 è stato missionario in Kenya. Rientrato nel capoluogo piemontese, è stato delegato arcivescovile per i sacerdoti stranieri, parroco di Sant'Ignazio di Loyola, direttore dell'ufficio missionario diocesano. Dal 2016 era vicario episcopale territoriale per la città di Torino, dal 2017 era moderatore della Curia arcivescovile.

"La diocesi di Asti - dice l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia - è fortunata ad avere un vescovo come Marco Prastaro.

Ricordo con gioia e commozione il viaggio che ho fatto con lui e altri sacerdoti diocesani nella parrocchia di Tassia, a Nairobi.

Qui ha svolto gli incarichi che gli ho affidato con equilibrio e saggezza.