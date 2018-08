Genova: vvf, continuiamo a cercare

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 AGO - Altra notte di lavoro e nuova giornata intensa per la squadra 'Usar' (Urban Search and Rescue) dei vigili del fuoco di Alessandria impegnata nella zona dei piloni pericolanti del viadotto. "Non smetteremo fino a quando non avremo estratto tutti dalle macerie", afferma il coordinatore Riccardo Briante.