Cucciolo ucciso, Aidaaa mette taglia

(ANSA) - IVREA (TORINO), 16 AGO - Una taglia da 5000 euro è stata istituita dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) per l'assassino del cucciolo di San Bernardo ucciso con un colpo di carabina, domenica scorsa, a Caravino, piccolo paese del Canavese.

Il cane aveva otto mesi. La decisione dell'Aidaaa è stata comunicata dal presidente nazionale Lorenzo Croce. "La taglia verrà pagata a chi aiuterà ad individuare, denunciare e far condannare in via definitiva con la sua testimonianza l'autore dello sparo - dice Croce - ovviamente i testimoni dovranno rendere deposizione davanti alle forze dell'ordine".