Genova, al lavoro vvf Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 AGO - E' operativa su uno dei piloni interessati dal crollo di parte del ponte Morandi dell'A10 la squadra 'Usar' (Urban Search and Rescue) dei vigili del fuoco di Alessandria.

"Le 9 unità - spiega il vicecomandante provinciale Ciro Bolognese - sono impegnate nel recupero dei mezzi rimasti incastrati nelle macerie".

La polizia stradale alessandrina sta monitorando il traffico sulla rete autostradale provinciale, indicata come percorso alternativo per il collegamento tra Ponente e Levante.