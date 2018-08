Crollo ponte, uomini e mezzi da Torino

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - In seguito al crollo del viadotto autostradale di Genova, la sindaca Chiara Appendino ha contattato telefonicamente il sindaco di Genova, Marco Bucci, offrendo la "massima collaborazione" della Città di Torino e mettendo a disposizione - sulla base delle necessità che saranno indicate dalla Protezione civile nazionale e dalle autorità locali impegnate nel coordinamento delle operazioni di soccorso - uomini e mezzi della Polizia municipale e della Protezione civile del capoluogo piemontese per contribuire alla gestione dei servizi di emergenza.

"Seguendo con preoccupazione le notizie che arrivano da Genova, esprimo solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte, al sindaco e all'intero Comune di Genova, oltre a un profondo ringraziamento a tutte le forze impegnate nei soccorsi", scrive la Appendino su Twitter.