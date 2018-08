Chiamparino, serve alleanza trasversale

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - Una "alleanza trasversale, che vada al di là dei simboli di partiti per la rinascita del Piemonte".

In vista delle elezioni regionali, il presidente della Regione Sergio Chiamparino chiede a "imprenditori, rappresentanti del mondo sociale e accademico di mettersi attorno a un tavolo e decidere i temi strategici per il Piemonte", tra cui cita la Tav, ma anche la ricerca e l'innovazione, la casa e gli asili nido. "Io ci sono, pronto a fare il mio dovere - aggiunge -.

Come il frazionista di una staffetta che non si ferma sino a quando non deve passare il testimone".

Nessuna idea di fare "un 'En marche' macroniano in bagna cauda", precisa. "Quello che ho in mente, soprattutto quello che serve oggi al Piemonte, è sparigliare lo schieramento tripolare della attuale fase politica". Il rischio, sostiene, è che il Piemonte "sia marginale rispetto alle politiche di questo governo". E critica il suo Pd: "Fa la sua battaglia, ma non incide".