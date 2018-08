Ubriaco in bici, multato ciclista

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Ubriaco in sella alla sua bici, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo che aveva accusato un automobilista di averlo urtato.

L'uomo, un 48enne, stava pedalando nel centro di Orbassano, comune della cintura torinese, quando ha accusato un automobilista di averlo urtato e ha chiamato la polizia. I vigili, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro grazie alle telecamere di sorveglianza della zona e ad alcune testimonianze, gli hanno sequestrato la bici e l'hanno multato.

"La bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti - spiegano dal comando della polizia municipale di Orbassano - ed è tenuta al rispetto delle stesse identiche regole di qualunque altro veicolo".