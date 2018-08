Sturaro passa allo Sporting Lisbona

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - Stefano Sturaro è un giocatore dello Sporting Lisbona. A ufficializzare il prestito è la Juventus, per la quale il centrocampista ha disputato le ultime quattro stagioni collezionando 64 presenze in campionato, di cui 38 da titolare, e due reti. Apprezzato dai tifosi per la sua grinta, in bianconero ha giocato anche 17 partite europee (1 gol) e 9 in coppa Italia.

"Fino alla fine ho dato tutto per i colori bianconeri, ormai parte del mio dna - scrive sui social il giocatore -. Orgoglioso di aver sudato e gioito insieme. Importante continuare a crescere. Un grazie particolare va a tutti ragazzi della curva, porterò sempre con me il vostro affetto e sostegno.

#FinoAllaFine".