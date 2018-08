Ronaldo, voglio aiutare Juve a vincere

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - "Essere in forma, aiutare la squadra, vincere trofei": Cristiano Ronaldo sintetizza così, in una intervista al nuovo canale web della Juventus, gli obiettivi della sua prima stagione italiana. "Voglio essere il più professionale possibile - spiega l'attaccante portoghese -, non voglio cambiare nulla nel modo di lavorare, spero di adattarmi in fretta ma non sono preoccupato". CR7 prova anche a immaginare il suo primo gol in bianconero, il cui esordio ufficioso avverrà domani a Villar Perosa nella tradizionale amichevole in famiglia: "Non saprei, avverrà tutto in modo naturale e non ci penso. Ma sono sicuro che arriverò pronto e preparato, voglio aiutare la squadra e raggiungere gli obiettivi".