Piemonte, elisoccorso alpino fa 30 anni

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - L'elisoccorso alpino piemontese compie trent'anni. La prima base fu aperta l'11 agosto del 1988 vicino all'ospedale di Savigliano (Cuneo); qualche giorno dopo ne venne inaugurata una seconda a Borgosesia (Vercelli). Il servizio era gestito dall'Automobile club Italia.

All'epoca - ricordano dal Cnsas Piemonte - le basi erano dotate di un elicottero Alouette, adatto per gli interventi in montagna, con a bordo il pilota, un tecnico verricellista e un medico; all'occorrenza salivano sul velivolo anche un infermiere e un tecnico del soccorso alpino e speleologico.

Oggi il servizio conta quattro basi alpine (Torino, Borgosesia, Alessandria e Cuneo-Levaldigi) e dispone di elicotteri in grado di imbarcare un'equipe completa e due feriti per volta. La gestione è affidata al sistema sanitario regionale.